龔如心遺產案押後至明年中　基金促邀國務院總理聯合國秘書長　律政司長反對 (19:30)

相關報道：龔如心遺產管理無共識 料明年開庭（2019年6月14日）

龔如心遺囑表示，遺產撥予華懋慈善基金，用作設立一個類似諾貝爾獎般具廣泛國際影響力的奬項及基金，並指定由聯合國秘書長、國務院總理和特首組成的管理機構監管。

基金一方指出，向聯合國秘書長作邀請涉及外交，應由律政司長負責。基金早前亦聯絡外交部，得悉總理對加入管理機構有正面回應，認為在目前政治環境下，應由律政司長去信邀請。

遺產臨時執行人和律政司長一方表示反對，形容管理計劃未有詳情，甚至牽涉職位繼任人等議題，認為外交部官員亦未清楚了解情況。假如律政司長貿然作內容空洞邀請，或會陷入尷尬處境，質疑基金的申請本末倒置。

法官聽取各方陳辭後，下令各方向法庭呈交相關證據，並押後案件至明年5月26日審理有關申請，預計需時一天。

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