新冠肺炎｜伊院放射科兩員工及東區醫院一病人初步確診 (18:01)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今午（5日）於新型冠狀病毒疫情記者會報告公立醫院員工及病人初步確診個案。個案詳情如下：
．伊利沙伯醫院放射科昨日（4日）及今日共有兩名支援部員工初步確診，兩人不需要照顧確診病人。昨日初步確診的員工最後上班日為8月3日，工作期間曾接觸6名同事並一同吃飯，6名同事被列為密切接觸者，會安排檢疫；今日初步確診的員工則正進行接觸追蹤。
劉家獻表示，暫時未知兩人的感染途徑，但據其手上資料，昨初步確診的員工住所附近亦有人確診，今日初步確診的員工則仍待追蹤，故暫不會界定兩人屬院內感染。
．東區醫院一名有長期病患69歲男病人初步確診，他7月30日下午因氣促到東區醫院求診，被安排入住監察病房，當時取鼻咽拭子及喉嚨樣本作病毒檢測並呈陰性，7月31日轉到老人科病房留醫，他8月4日情況轉差，再進行鼻咽拭子及喉嚨樣本檢測並呈陽性，目前情況危殆，已轉到深切治療部留醫。
他於監察病房時，同一病格有一名79歲病人於7月30日確診（個案3366），院方正與衛生防護中心調查兩人之間是否有流行病學關連。院方進行接觸追蹤，有9名病人曾與69歲男病人住在老科人病房同一病格，被列為密切接觸者，會安排隔離檢疫，病房已徹底清潔消毒，並會暫停接收病人。
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