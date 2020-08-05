新冠肺炎｜伊院放射科兩員工及東區醫院一病人初步確診 (18:01)

．伊利沙伯醫院放射科昨日（4日）及今日共有兩名支援部員工初步確診，兩人不需要照顧確診病人。昨日初步確診的員工最後上班日為8月3日，工作期間曾接觸6名同事並一同吃飯，6名同事被列為密切接觸者，會安排檢疫；今日初步確診的員工則正進行接觸追蹤。

劉家獻表示，暫時未知兩人的感染途徑，但據其手上資料，昨初步確診的員工住所附近亦有人確診，今日初步確診的員工則仍待追蹤，故暫不會界定兩人屬院內感染。

．東區醫院一名有長期病患69歲男病人初步確診，他7月30日下午因氣促到東區醫院求診，被安排入住監察病房，當時取鼻咽拭子及喉嚨樣本作病毒檢測並呈陰性，7月31日轉到老人科病房留醫，他8月4日情況轉差，再進行鼻咽拭子及喉嚨樣本檢測並呈陽性，目前情況危殆，已轉到深切治療部留醫。

他於監察病房時，同一病格有一名79歲病人於7月30日確診（個案3366），院方正與衛生防護中心調查兩人之間是否有流行病學關連。院方進行接觸追蹤，有9名病人曾與69歲男病人住在老科人病房同一病格，被列為密切接觸者，會安排隔離檢疫，病房已徹底清潔消毒，並會暫停接收病人。

新冠肺炎 相關報道：

今增85宗確診82宗屬本地感染

屯門醫院86歲確診者離世 本港累計43死 另一初步確診者亡

深水埗街市4入口僅兩個設量體溫 購物客︰做啲唔做啲

東區醫院普通病房男病人檢測陽性 院方追蹤曾接觸醫護病人