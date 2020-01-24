6．21包圍警總案　黃之鋒林朗彥否認控罪11月23日開審　周庭罪成押後判刑 (17:55)

周庭（23歲）承認各一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪。辯方資深大律師駱應淦表示，周庭希望盡快判刑。

周庭承認控方案情後，被主任裁判官羅德泉裁定罪成。據周庭承認的案情指出，案發當日早上7時起，示威者在立法會大樓一帶集結，周庭及其他人叫口號，呼籲包圍警總。直至下午，示威者愈來愈多。周庭在警察總部外協助另一名男子以擴音器叫口號，並舉起黑色紙張。當日有人以雜物堵塞警總出入口，圍堵事件歷時15小時。

同案被告黃之鋒（23歲）及林朗彥（25歲）均否認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，黃之鋒另否認一項「組織未經批准集結」罪及一項「明知而參與未經批准集結」罪。控方透露審訊時將傳召17名證人，並依賴數段新聞片段。

辯方原本申請在10月底開審，羅官表示最近疫情嚴重，加上本案有不少律師及旁聽者到庭，為保障公眾安全，決定延至11月23日開審，審期6天。

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