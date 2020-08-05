33歲地產經紀藏48條索帶否認作非法用途　官裁表證成立 (17:40)

地產經紀陳俊傑（33歲）被控於去年11月2日，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界管有攻擊性武器，即一包索帶，意圖作非法用途。控辯雙方在庭上點算，涉事索帶共48條。

控辯雙方同意案情指出，案發當日有人群在銅鑼灣一帶聚集，稱為區議會選舉拉票，警員傍晚在軒尼詩道往羅素街方向清場。其間，有警員看見身穿黑衣、蒙面的被告在人群後方，於是截停他並從其背包搜出防毒面具、手套及頭盔等物品。被告沒回應物品有何用途，隨後被捕。被告被帶到北角警署，警員再次搜身時在背包發現涉案索帶。

警員盧子賢供稱，他當時以非法集結及違反禁蒙面法罪名拘捕被告。他在街上為被告搜身時，亦只專注於與非法集結相關之物品，如頭盔、防毒面具等，沒留意涉案索帶。他也不清楚當時人群有否用索帶作非法行為。警員梅竣惟則表示，他在警署為被告搜身時，才在其背包發現涉案索帶，亦同意索帶一般而言有其正當用途。

控辯雙方今爭議涉案索帶可否作「非法用途」。辯方今午陳情時表示，據過往案例，索帶被用於束縛他人、傷害他人或侵入民宅才算為非法，惟被告被捕時，警員沒關注涉案索帶，亦沒懷疑索帶非法，質疑控方如何證明其非法用途。

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