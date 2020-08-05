持虛假英澳投資公司文件行騙　警破貸款騙案拘3男子 (17:10)

有詐騙集團假扮銀行職員致電市民，訛稱可提供低息貸款，並以虛假的外國投資公司文件誘使受害人開設投資戶口及存入一筆款項，事主不虞有詐開設戶口及存款後，騙徒隨即失去聯絡。警方經調查後，本月初拘捕3人，相信案件涉及14名事主，涉款約72萬元。
沙田警區重案組第3隊主管督察游健如表示，涉事詐騙集團自7月起運作，以Cold Call方式隨機致電市民，自稱銀行職員及以提供低息貸款為藉口，誘使受害人開設投資戶口及存款，以獲得貸款。當事主被貸款吸引，騙徒會主動索取其身分證明文件、住址證明、入息證明及金錢，並相約到商場或食肆見面。
當事主赴會，騙徒會訛稱事主需要到其所屬銀行合作的投資公司開設投資戶口，並稱存款後才可獲得低息貸款，並出示偽冒兩間英國及澳洲持牌證券投資公司的開戶文件，利誘事主簽署。當事主簽署文件後，騙徒會協助他下載一個聲稱可追蹤投資價格的手機Apps，並利誘事主存款，惟事主存款後，騙徒隨即失去聯絡。
案中有14名市民（25至57歲）受騙，分別存入2萬至30萬元不等。警方經調查後，於本月初先後於沙田、旺角及將軍澳拘捕3名男子（22至32歲），涉串謀詐騙，並檢獲5.45萬現金、偽造投資公司的開戶文件、公司印章、銀行卡及5部手機，相信已瓦解一個詐騙集團。據了解，被捕兩名疑犯報稱無業，另一疑犯報稱售貨員，而損失30萬元的受害人為一時裝店東主。
游健如稱，被假冒的兩間英國及澳洲持牌證券投資公司均無香港業務，相信騙徒於網上下載其商標後，自製虛假開戶文件行騙。
警方指出，今年上半年共接獲8129宗詐騙案，較去年同期上升1.1倍，當中沙田區佔573宗，以網購騙案及假援交為主。
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