持虛假英澳投資公司文件行騙　警破貸款騙案拘3男子 (17:10)

沙田警區重案組第3隊主管督察游健如表示，涉事詐騙集團自7月起運作，以Cold Call方式隨機致電市民，自稱銀行職員及以提供低息貸款為藉口，誘使受害人開設投資戶口及存款，以獲得貸款。當事主被貸款吸引，騙徒會主動索取其身分證明文件、住址證明、入息證明及金錢，並相約到商場或食肆見面。

當事主赴會，騙徒會訛稱事主需要到其所屬銀行合作的投資公司開設投資戶口，並稱存款後才可獲得低息貸款，並出示偽冒兩間英國及澳洲持牌證券投資公司的開戶文件，利誘事主簽署。當事主簽署文件後，騙徒會協助他下載一個聲稱可追蹤投資價格的手機Apps，並利誘事主存款，惟事主存款後，騙徒隨即失去聯絡。

案中有14名市民（25至57歲）受騙，分別存入2萬至30萬元不等。警方經調查後，於本月初先後於沙田、旺角及將軍澳拘捕3名男子（22至32歲），涉串謀詐騙，並檢獲5.45萬現金、偽造投資公司的開戶文件、公司印章、銀行卡及5部手機，相信已瓦解一個詐騙集團。據了解，被捕兩名疑犯報稱無業，另一疑犯報稱售貨員，而損失30萬元的受害人為一時裝店東主。

游健如稱，被假冒的兩間英國及澳洲持牌證券投資公司均無香港業務，相信騙徒於網上下載其商標後，自製虛假開戶文件行騙。

警方指出，今年上半年共接獲8129宗詐騙案，較去年同期上升1.1倍，當中沙田區佔573宗，以網購騙案及假援交為主。

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