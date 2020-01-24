新冠肺炎｜今增85宗確診82宗屬本地感染　台灣來港女欲離港被截後確診 (16:39)

部分確診個案詳情：

．33宗為家居接觸、朋友飯敘或行山時受感染

．李鄭屋順寧道敬福護理院：再多5人確診，分別為4名院友（個案3703、3733、3734、3735）及一名護理員（個案3739）

．亞皆老街怡安閣直銷公司Star Global群組：再多6人確診（個案3689、3711、3712、3721、3730、3755），當中有人7月31日曾去旺角帝京酒店參與培訓。

不過，帝京酒店回覆本報查詢指出，自7月15日起已暫停所有場地租借服務，故酒店並沒有租借予Star Global作培訓場地。得悉衛生防護中心稱有確診者曾到訪的消息後，酒店已馬上進行全方位深層清潔及消毒工作，並無條件讓現時已入住或將會入住的旅客免費退房。

．東華三院黃竹坑賽馬會朗逸居：2樓房間有一人初步確診，他已有抗體，可能於該院出現第一宗確診個案時已受感染，會安排院友及員工檢疫

．紅磡街市新增一宗涉魚檔確診（個案3731）

．一名由台灣來港的女子確診（個案3676）：她7月27日抵港時做深喉唾液測試呈陰性，仍須家居檢疫，她於7月28至31日入住灣景國際，一度想轉住尖沙嘴另一酒店但不成功，因此她欲離港，後來被衛生署人員在機場截獲，再將她送入檢疫中心，8月2日經檢測後呈陽性

3宗輸入個案：

．從美國到港（個案3679）、從菲律賓到港外傭（個案3680）、從哈薩克經土耳其到港（個案3749），3人均是第10天進行深喉唾液樣本檢測呈陽性

另外，一名昨日（4日）確診印傭經衛生署追縱後發現，潛伏期曾與逾30名外傭同住一天 （詳情：昨確診印傭曾與逾30外傭同住 相關印傭及僱主將接受檢測）

對於新增確診數字一連三日回落至少於100宗，張竹君稱疫情「梗係有機會反彈」，指出近日確診基數仍有80多宗，「無源頭個案都幾十個」，加上新增確診者多於最近幾日發病，「絕對有可能引起更加多的傳播」，呼籲市民現時仍不可鬆懈。

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