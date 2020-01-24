威脅公開下體照勒索欲分手男網友　男保安囚30月　官斥「為社會所不齒」 (16:00)

被告馬焌穎（23歲）被控去年2月25至27日，以恫嚇方式要求事主X交出1500元。

法官練錦鴻判刑時指出，法庭一直認為勒索案件屬極之嚴重，被告利用事主信任，威嚇事主，是「極之要不得的行為」，有違反誠信之嫌；被告的心理報告指出，他犯案純粹因貪心及見對方易受威嚇，才一直要求事主付款。

練官表示，辯方求情雖提及被告案發時正值人生迷惘階段、無穩定工作及家庭狀況不佳，現亦打算升學，但這些均非減刑理由，形容被告背景「與香港大部分低下階層相同」，惟其他人「克勤克儉，盡量不犯法」時，被告卻以「掠食者」方法取得金錢，屬「反社會」行為，更利用社會一般不接受同性戀的看法，以事主的顧慮勒索他，「為社會所不齒」，故判處被告監禁30個月。

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