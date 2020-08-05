新冠肺炎｜深水埗街市4入口僅兩個設量體溫　購物客︰做啲唔做啲 (15:30)

魚檔檔主江先生說，有人稱昨日（4日）有人員在街市桂林街入口為市民量體溫，「佢企咗兩個鐘就走人，今日直情無影」，又說前日（3日）有食環署人員在舖頂放置老鼠籠，但籠內不放餌，「真是亂來的」。同檔另一江先生相信市民避免去街市，今日人流少了三四成，生意亦少三成，會提早在下午5、6時收檔。

一度拉下口罩的魚販鄧先生稱，「間中要唞下氣」，有魚從枱面跳到檔口外的地面，他以魚網把魚推回檔口內，再把魚放回枱面供人選購。另一魚檔檔主羅小姐則擔心染疫，不時喝止途人在魚檔的水缸洗手。

不少人前來買餸，有婦人戴兩個口罩拉手推車到場，說要一口氣買一星期的餸，花費約1000元。另一街坊張太稱，以往逛街市會逛個多小時，現因為疫情，會用半小時選購然後快些離開，離開時會以搓手液清潔雙手。

拿着兩袋餸的嚴先生稱，街市人員僅在兩個入口量體溫，若有病患者進入街市也不能得知，應該在每個入口都為市民量體溫。

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