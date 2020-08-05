港聞

街市疫情｜近一個月確診者曾到訪街市、市政大廈名單 (15:00)

本港近日出現新型冠狀病毒街市群組，其中食環署轄下紅磡街市及土瓜灣街市至昨日（4日）發現17宗確診個案相關報道: 紅磡土瓜灣街市魚檔爆疫 17確診魚販佔6 袁國勇張竹君同稱擔心）。根據衛生防護中心資料，本文整理過去近一個月（7月7日至8月4日）曾有確診者到訪的街市、市政大廈名單。12:52報道：何栢良籲長者勿到街市【附入街市防護措施】

○黃大仙區

雙鳳街街市

牛池灣市政大廈

大成街街市

○葵青區

青衣市政大廈

榮芳街街市

北葵涌街市

○元朗

合益街市

錦田街市

同益街市

大橋街市

○屯門

友愛街市

新墟街市

○中西區

上環市政大廈

西營盤街市

士美菲路市政大廈

中環街市

正街街市

○西貢

西貢街市

○深水埗

北河街街市及熟食中心

北河街市政大廈

荔灣街市

保安道市政大廈

○油尖旺

大角嘴市政大廈

旺角街市

○觀塘

牛頭角市政大廈

坪石邨街市

鯉魚門市政大廈

瑞和街市政大廈

○灣仔

灣仔街市

鵝頸街市

○東區

渣華道市政大廈

柴灣市政大廈

漁灣街市

西灣河市政大廈

○九龍城

土瓜灣市政大廈暨政府合署

九龍城市政大廈

愛民街市

紅磡市政大廈

○荃灣

荃灣街市

楊屋道市政大廈

○北區

聯和墟街市及熟食中心

聯和墟市政大廈

石湖墟市政大廈

○沙田

大圍街市

○大埔

寶湖道街市

資料來源：衛生防護中心（截至8月4日）

街市相關報道：

紅磡街市土瓜灣街市爆疫 梁子超：魚檔未必屬高風險

相關字詞﹕街市疫情 街市 確診者曾到訪街市名單一覽 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介

上 / 下一篇新聞