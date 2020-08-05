新冠肺炎｜近一個月確診者曾到訪街市、市政大廈名單 (15:00)

本港近日出現新型冠狀病毒街市群組，其中食環署轄下紅磡街市及土瓜灣街市至昨日（4日）發現17宗確診個案（相關報道: 紅磡土瓜灣街市魚檔爆疫 17確診魚販佔6 袁國勇張竹君同稱擔心）。根據衛生防護中心資料，本文整理過去近一個月（7月7日至8月4日）曾有確診者到訪的街市、市政大廈名單。
○黃大仙區
雙鳳街街市
牛池灣市政大廈
大成街街市
○葵青區
青衣市政大廈
榮芳街街市
北葵涌街市
○元朗
合益街市
錦田街市
同益街市
大橋街市
○屯門
友愛街市
新墟街市
○中西區
上環市政大廈
西營盤街市
士美菲路市政大廈
中環街市
正街街市
○西貢
西貢街市
○深水埗
北河街街市及熟食中心
北河街市政大廈
荔灣街市
保安道市政大廈
○油尖旺
大角嘴市政大廈
旺角街市
○觀塘
牛頭角市政大廈
坪石邨街市
鯉魚門市政大廈
瑞和街市政大廈
○灣仔
灣仔街市
鵝頸街市
○東區
渣華道市政大廈
柴灣市政大廈
漁灣街市
西灣河市政大廈
○九龍城
土瓜灣市政大廈暨政府合署
九龍城市政大廈
愛民街市
紅磡市政大廈
○荃灣
荃灣街市
楊屋道市政大廈
○北區
聯和墟街市及熟食中心
聯和墟市政大廈
石湖墟市政大廈
○沙田
大圍街市
○大埔
寶湖道街市
資料來源：衛生防護中心（截至8月4日）
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