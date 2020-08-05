新冠肺炎｜中大研究：逾兩成確診者肝受損　病情惡化風險大增 (14:15)

感染新型冠狀病毒的病人除可能出現肺炎，肝臟亦有可能受損。中大醫學院研究團隊今日（5日）發表研究，分析本港首1040名確診者資料，發現23%患者肝臟受損；79名曾留醫深切治療部或病逝等的患者中，當中71%肝臟受損。團隊推算肝臟受損的患者的病情惡化風險，是其他患者的8倍。
研究分析的患者當中大部分本身沒有肝炎。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹表示，患者肝臟受損未必是單一原因造成，其他原因包括肺炎引起反應性肝炎、缺血性肝炎或患者服用的蛋白酶抑制劑、利巴韋林或干擾素等藥物，均會影響肝臟功能。
中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員葉卓風說，使用上述3種抗病毒藥物的患者，肝臟受損的風險較不使用的患者高九成。黃麗虹表示，暫時未有足夠數據作獨立分析，但綜合本港和外國經驗，暫未見瑞德西韋會較容易導致肝臟受損。
黃麗虹稱，近期患者年齡中位數上升，相信出現肝臟受損的比例亦會上升，建議醫生應為新冠病毒住院患者檢測肝臟，而肝病患者應每周檢測肝功能兩次；至於蛋白酶抑制劑「洛匹那韋」及「利托那韋」，應避免與乙肝抗病毒藥物「替諾福韋」同時使用，建議可暫時轉用另一種乙肝藥物「恩替卡韋」。
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