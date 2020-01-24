新冠肺炎｜中央派內地醫護　醫委會業外委員審裁員促確保合資格在港工作須檢疫 (13:35)

香港醫務委員會5名來自病人組織、經推選後加入，現分別為醫委會業外委員和業外審裁員今日（5日）發表聯合聲明，就港府由內地引入醫護人員團隊到港協助進行新型冠狀病毒檢測工作，向政府表達意見，促遵守本港監管醫護等專業註冊的法例。
聲明指出，無論任何醫生、護士及醫務化驗師等專業人員來港工作，也必須依從適當的註冊程序，確保持有本港合法資格去進行相關專業工作；相關政府部門（如醫管局或衛生署）亦有當然義務，對該等人負起任何專業上失當行為而引致的所有責任。
聲明亦對中央派來港的人獲豁免檢疫表達關注，指出該等來港人員屬於對新冠病毒有緊密接觸的人，但他們抵港後毋須進行檢疫隔離，令5名業外委員及審裁員感到詫異，促政府應對任何來自境外的人一視同仁，以防範疫情從境外入侵，造成社區感染。
發聲明的5人包括3名業外委員陳永佳、梅卓能及林志釉，以及2名業外審裁員楊光輝及呂永翔，有關聲明是以個人名義發出，並不代表醫務委員會以及任何病人組織的立場。
港府早前表示，有關人員受特區政府邀請來港支援防疫工作，屬政府運作情況，獲政府按香港法例第599C章豁免隔離。
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