新冠肺炎｜中央派內地醫護　醫委會業外委員審裁員促確保合資格在港工作須檢疫 (13:35)

聲明指出，無論任何醫生、護士及醫務化驗師等專業人員來港工作，也必須依從適當的註冊程序，確保持有本港合法資格去進行相關專業工作；相關政府部門（如醫管局或衛生署）亦有當然義務，對該等人負起任何專業上失當行為而引致的所有責任。

聲明亦對中央派來港的人獲豁免檢疫表達關注，指出該等來港人員屬於對新冠病毒有緊密接觸的人，但他們抵港後毋須進行檢疫隔離，令5名業外委員及審裁員感到詫異，促政府應對任何來自境外的人一視同仁，以防範疫情從境外入侵，造成社區感染。

發聲明的5人包括3名業外委員陳永佳、梅卓能及林志釉，以及2名業外審裁員楊光輝及呂永翔，有關聲明是以個人名義發出，並不代表醫務委員會以及任何病人組織的立場。

港府早前表示，有關人員受特區政府邀請來港支援防疫工作，屬政府運作情況，獲政府按香港法例第599C章豁免隔離。

新冠肺炎 相關報道：

何栢良籲長者勿到街市 倡豁免商販安裝八達通機費用【附入街市防護措施】

紅磡街市土瓜灣街市爆疫 梁子超：魚檔未必屬高風險

昨添4死 坪石八旬夫婦先後病殁 有長者絕望 最後一程拒插喉

紅磡土瓜灣街市魚檔爆疫 17確診魚販佔6 袁國勇張竹君同稱擔心