新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:30)

本港今（5日）新增85宗新型冠狀病毒確診個案，當中82宗屬本地感染。本文整理近7天（7月30日至8月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:39報道：今增85宗確診82宗屬本地感染 台灣來港女欲離港被截後確診
○觀塘區
Megabox 茶木台式休閒餐廳
威利廣場 珠記冰室
○沙田區
顯徑商場
○油尖旺區
荷李活商業中心
○九龍城區
九龍總區總部及九龍塘消防局暨救護站
潮樓 翠河餐廳
紅磡市政大廈
○西貢
將軍澳工業邨駿光街
○荃灣
悅來坊
○葵青區
北葵涌街市
○北區
上水屠房
上水中心購物商場
○中西區
八達大廈 大快活
太古廣場
交易廣場2座 Classified
○元朗
大橋街市
嘉湖海逸酒店
○灣仔
灣景國際
資料來源：衛生防護中心（截至8月4日）
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