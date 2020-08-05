新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:30)

○觀塘區

Megabox 茶木台式休閒餐廳

威利廣場 珠記冰室

○沙田區

顯徑商場

○油尖旺區

荷李活商業中心

○九龍城區

九龍總區總部及九龍塘消防局暨救護站

潮樓 翠河餐廳

紅磡市政大廈

○西貢

將軍澳工業邨駿光街

○荃灣

悅來坊

○葵青區

北葵涌街市

○北區

上水屠房

上水中心購物商場

○中西區

八達大廈 大快活

太古廣場

交易廣場2座 Classified

○元朗

大橋街市

嘉湖海逸酒店

○灣仔

灣景國際

資料來源：衛生防護中心（截至8月4日）

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