水警海關聯手破走私行動　檢1800萬元花膠燕窩等貨物 (12:13)

水警及海關過去兩星期採取長時間監察，發現香港西面水域、大嶼山北部一帶有懷疑走私活動。水警及海關經部署，周一到大嶼山北部行動，人員於當晚11時發現一艘快艇自機場東南面駛向水務署深水角氯氣裝卸區附近一個石灘，該快艇抵埗後隨即靠泊停下，岸上一輛中型貨車駛至，8名可疑男子從附近草叢走出，連同貨車司機一同利用特製滾筒鐵梯，把車上貨物搬上快艇。

埋伏人員見狀上前截查，該9人隨即跳上快艇，往機場東面逃走。於附近埋伏的中型巡邏水警輪上前追截，快艇見狀加速，繞過機場東面直衝向機場西北面的海域邊界，最終往內地方向逃去。

人員於石灘岸邊的草叢及涉事貨車搜出109箱及21袋懷疑走私物品，包括341公斤花膠、228公斤燕窩、291公升貴價酒、866件名牌服裝、9187件護膚品、1250克雪茄、1924盒健康食品等，貨物總值超過1800萬元。

海域調查組指揮官張國賢表示，今年至今海關已偵破45宗海路走私案件，檢獲值2.8億元走私貨品，拘捕157人，已超越去年全年檢獲值1.62億元走私貨品。張國賢稱，過去走私案件較常涉及單一貨品，惟是次案件儼如集運，當中更包括不少獲內地旅客垂青的貴價酒和健康食品，相信內地旅客因受新型冠狀病毒疫情影響無法來港購物，有不法分子以網購方式接獲內地客人訂單後，再走私偷運貨品回內地圖利。