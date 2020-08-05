天氣｜天文台發出黃雨警告 (19:58)

香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨亦可能引致山洪暴發，天文台呼籲市民遠離河道。

【16:30】驟雨及雷暴正影響珠江口一帶及廣東西部，副熱帶高壓脊逐漸向中國東南沿岸伸展。下午4時，熱帶風暴黑格比集結在青島之東南偏東約120公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過黃海，並逐漸演變為溫帶氣旋。

本港地區今晚（5日）及明日（6日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨，初時有狂風雷暴，最低氣溫約27度。明日驟雨減少，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度，吹和緩東至東南風，初時離岸風勢清勁。

展望隨後兩三日部分時間有陽光及炎熱，下周初有幾陣驟雨。

【07:30】一道廣闊低壓槽正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。本港今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，西貢、屯門及元朗的雨量更超過20毫米。

上午8時，熱帶風暴黑格比集結在青島以南約250公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里，橫過黃海。

本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，吹和緩南至東南風，離岸風勢清勁。展望明日初時有雷雨，隨後一兩日部分時間有陽光。

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