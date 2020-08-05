天氣｜天文台發出黃雨警告 (19:58)

【19:58】香港天文台在晚上7時55分發出黃色暴雨警告信號，雷暴警告現正生效。
香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨亦可能引致山洪暴發，天文台呼籲市民遠離河道。
【16:30】驟雨及雷暴正影響珠江口一帶及廣東西部，副熱帶高壓脊逐漸向中國東南沿岸伸展。下午4時，熱帶風暴黑格比集結在青島之東南偏東約120公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過黃海，並逐漸演變為溫帶氣旋。
本港地區今晚（5日）及明日（6日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨，初時有狂風雷暴，最低氣溫約27度。明日驟雨減少，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度，吹和緩東至東南風，初時離岸風勢清勁。
展望隨後兩三日部分時間有陽光及炎熱，下周初有幾陣驟雨。
【07:30】一道廣闊低壓槽正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。本港今早的驟雨為多處地區帶來超過10毫米雨量，西貢、屯門及元朗的雨量更超過20毫米。
上午8時，熱帶風暴黑格比集結在青島以南約250公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里，橫過黃海。
本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，吹和緩南至東南風，離岸風勢清勁。展望明日初時有雷雨，隨後一兩日部分時間有陽光。
行雷閃電 相關資訊：
行雷閃電有走勢 唔係靠目測！睇天文台App + 10安全須知
傘 相關資訊：
驅蚊／防蚊相關資訊：
驅蚊產品使用四注意 皮膚科醫生：先塗手腕測試過敏反應 勿直接噴在面上
消委會‧驅蚊劑｜7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
防中暑相關資訊：
防曬相關資訊：
防曬產品使用6注意 皮膚科醫生：防曬塗抹全身需約9茶匙 眼耳嘴周邊易忽略