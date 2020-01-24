Emily Online｜江永祥調任輔警支援課：忙亦有時閒亦有時　高振邦入PTU練跑操體能 (08:01)

Emily聽聞，江sir返埋今個星期，下星期就會去九龍灣輔警總部返工，駐守支援課。江sir除咗舊年出席多場「4點鐘記者會」，為警隊喺反修例運動期間執法解畫外，呢兩年多負責聯絡唔同傳媒，有時好夜都要回應傳媒查詢，離開呢個崗位會唔會唔捨得呢？江sir就同Emily講「忙亦有時、閒亦有時」，希望去到新崗位會多啲時間陪下屋企人。

至於負責帶傳媒聯絡隊、經常喺衝突現場出現嘅高sir，月底都會離開PPRB，加入PTU受訓。Emily聽聞佢近日密密練跑操體能，為入camp做準備。

接替兩個阿sir嘅人選亦敲定咗，接替江sir嘅係鐵路警區指揮官梁仲文，Emily聽聞佢喺一次幫辦考試入面，11科有10科攞A，被稱為「十優狀元」。高sir嗰位就會由人事部總督察張家寶升任，有睇開《警訊》嘅讀者或者唔會陌生，佢就係主持咗《警訊》幾年嘅家寶Sir。