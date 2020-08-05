留家抗疫｜罐頭食物選購烹煮6貼士　營養師：水浸勝油浸　宜配新鮮食材 (09:12)

1.留意鹽水浸鈉含量高

水浸的罐頭比油浸的罐頭更健康，選擇時留意鹽水浸的罐頭鈉含量高，建議選擇礦泉水浸的罐頭。

2.沙甸魚連骨食攝鈣質

沙甸魚含豐富蛋白質和奧米加-3，經高溫處理後魚骨變軟，建議可連骨一齊食用，有助攝取更多鈣質。罐頭魚可選水浸吞拿魚、水浸沙甸魚或茄汁沙甸魚等。

3.番茄罐頭多茄紅素

宜選茄汁豆、鷹嘴豆、粟米、蘑菇和番茄製品（例如茄膏和茄醬等）罐頭。由於番茄在加工過程中壓蓉，從細胞壁中釋出更多茄紅素，易於被人體吸收。

4.隔走鹽水再沖水減鹽

大部分罐頭的製作過程都添加了鹽，建議烹調或食用前先隔走鹽水或將汁倒走，再以開水沖走鹽水後再食用，以減少鈉質攝取。

5.水果罐頭宜選原汁

水果罐頭建議選擇原汁的，避免選擇果汁浸的，以減少糖分攝取；食用前宜先隔走果汁。

6.配搭新鮮食材多喝水

罐頭食物宜盡量配搭新鮮健康食材烹調；建議每日喝足夠水分，以免導致水腫或高血壓。

留家抗疫食譜／煮食貼士：

計劃一周買餸清單居家抗疫 專家教延長蔬菜肉類保鮮期

留家抗疫：夏日消暑6靚湯食譜

留家抗疫7食譜