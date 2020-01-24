新冠肺炎｜英國老夫婦來港轉機確診　分隔治療靠寫信傳情　醫護化身「信鴿」【短片】 (23:11)

78歲Peter與74歲Jane原打算3月26日經香港轉機往英國，詎料抵港後確診，被送入屯門醫院接受隔離治療。屯門醫院內科及老人科副顧問醫生朱振國稱，兩人到澳洲旅遊，不幸染疫，當時最擔心是任何醫療決定亦有可能令他們天人相隔。

Peter與Jane入院時身上無護照、無電話、無法聯絡領事館或家人，又分別被送入隔離病房。朱振國說，「可想而知他們多徬徨」，於是四出為二人找來兩部手提電話。朱振國形容二人樂天、易感恩、不埋怨，Jane從不擔心自己，只擔心Peter情況。可是，Jane住院兩天後，病況轉差，要入深切治療部。

「原來他倆結婚多年，只分開過三次，這次就是其中一次。」屯門醫院深切治療部部門主管陳勁松稱，醫護每天到便利店為Jane買烚蛋三文治，因她吃不慣炒蛋三文治，他則每天早上買份英文報紙給她。Jane與Peter以視像通話商量後，決定插喉治療；陳勁松為Jane插喉前，向她解說待兩周後，病況穩定了就可拔喉，Jane說「兩周後再見」。

隔離病房資深護師吳淑芳笑言，Jane問護士拿來一個小枕頭，並將枕頭當作Peter，放在自己身邊，二人開始寫信，醫護充當「信鴿」幫忙傳「紙仔」，「香港人很繁忙，很少人這樣做」。

治療一段時間後，Jane與Peter重逢。傳染病科顧問醫生吳玉容難忘Jane事前頻頻梳頭、整理，「很多護士見到這一刻都很開心、感動，看見他們康復，真的很高興」。朱振國記得當時Jane隔着玻璃，用手畫出一個心再加一支箭，象徵她的生命回來了，「看見她不重視其他事，最緊張二人要一起，這些都令人很感動」。

Peter與Jane於5月15日康復出院，即日乘飛機返英國，他們的點滴卻一直留在醫護心中，成為新界西醫院聯網通訊的封面故事。

Peter與Jane片段

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