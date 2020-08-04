兩青年涉寶琳站非法集結受審　被包圍站長作供：人群無理取鬧 (20:45)

兩被告依次為報稱學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），各被控一項參與非法集結罪。

港鐵調景嶺站的值班站長李建宏供稱，案發當日他休班，晚上約11時45分得知太太入院，故乘搭地鐵前往坑口站，並留意到一群蒙面的年輕人在寶琳站附近集結及破壞閘機。上車後，他聽到有人嗌「調景嶺車長」，及後十多人進入車廂，質問他「你做咩嗌警察」。他估計，對方所指是8月31日及9月1日有警察進入調景嶺站，他稱未曾報警。

李建宏續稱在車廂內被包圍，形容「好似迫巴士」，他並喊「你哋全部離開」，當時有人離開，惟有4至5人跟着他，他被「扯背囊」而失平衡跌倒。另有一名戴帽、戴眼鏡及蒙面的男子企圖搶他的雨傘，但不成功，後來庭上播放兩段由傳媒拍攝的片段，李建宏改稱該男子沒戴眼鏡。

李建宏稱他步出車廂後，再因被「扯背囊」而跌倒，之後有2至3人一同跌倒，其中一名較健碩、高約1.7米、身穿深色短袖T恤的男子壓着他。他把該男子的面巾扯下，自己的眼鏡之後不翼而飛。案件明續。

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