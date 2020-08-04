新冠肺炎｜紅磡土瓜灣街市魚檔爆疫　業界稱正值休漁期料非漁船播毒 (20:15)

李彩華指出，目前大部分供港水產是在內地養殖，主要經文錦渡和港珠澳大橋陸路來港；其餘小量水產經空運和船運來港，船運水產主要由香港船從馬來西亞和印尼運來港，在船上工作的主要是內地船員，由於他們在外地和香港均不得上岸，故相信不是由他們帶病毒來港。

李彩華表示，紅磡街市較熱和焗，他估計部分檔販可能無戴好口罩；據他所知，紅磡街市和土瓜灣街市將停市3日，全面大清潔後再開放。衛生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上表示，就魚檔確診個案進行流行病學調查時，檔主均稱員工工作時有戴口罩。

李彩華又說，紅磡街市及土瓜灣街市分別有10至20檔魚檔，職員主要會駕車到香港仔海鮮批發市場取水產再運回市場，雖然批發市場與魚檔員工接觸時間短，但批發市場職員仍感擔心，會加強手衛生，並會提醒不適的員工要盡快求醫。

至於為何紅磡街市已無水產可供港大取樣本研究，李彩華估計由於檔販知悉街市即將暫停運作，只購入小量水產並已全數出售。

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