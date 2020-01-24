新冠肺炎．Emily Online｜張竹君再籲盡量在家工作　稱街上仍人多「有時會塞車」 (18:45)

本港新增新型冠狀病毒確診個案一連兩日回落至雙位數，但此前本地個案都連續12日破百宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）喺疫情記者會，被問到政府已實施在家工作（work from home，WFH）兩星期，但確診數字仍然高、好多行業都WFH唔到，情況係咪唔理想。張竹君回應話，的確覺得3月出現第二波疫情時，大家比較積極安排WFH，但𠵱家「街仲係好多人，有時都會塞車」。
袁國勇街上「扑咪」有市民影相留念
今日張竹君喺疫情記者會提到，紅磡街市同土瓜灣街市有多宗涉及魚檔員工嘅新增確診個案，當局擔心係咪有環境污染或其他高危因素，所以邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到兩個街市視察。Emily留意到，袁國勇視察完街市喺街上「扑咪」（接受訪問）時，佢背後都人來人往，仲有唔少人趁機拎出手機影相留念，似乎同張竹君所講、條街仲有好多人嘅觀察不謀而合。相關報道：紅磡及土瓜灣街市提早今午5時關閉
對於噚日同今日新增個案稍減，張竹君話以往經驗都係星期一、星期二個案比較少，「跟住星期三四五又高啲」，所以唔可以話只經過一兩日就睇到疫情係咪已經緩和。佢呼籲僱主喺呢段時間「做多少少」，盡量安排員工WFH，「可能嗰個疫情就會早啲緩和落嚟」。
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