新冠肺炎｜民建聯前區議員何漢文確診　曾赴慈雲山上月兩度檢測均「無事」 (17:22)

【17:22更新】慈雲山成新型冠狀病毒重災區，黃大仙慈雲東選區前區議員、民建聯何漢文亦確診。民建聯表示，一名於黃大仙服務的社區幹事今（4日）確診新冠病毒，目前正在醫院接受治療。民建聯黃大仙支部辦事處已進行全面消毒及暫停開放，並安排支部所有職員進行檢測。
何漢文接受《明報》查詢時透露，現於聯合醫院留醫。他稱，曾於上月29日，與一名其後於上周六（1日）確診的東九龍居民委員會職員開會，他上周六亦曾到慈雲山，至周日（2日）出現發燒、咳等病徵，故到醫院檢測。
何漢文表示，現時身體狀況尚好。他稱慈雲山港泰護老中心有限公司爆發感染群組後，他有協助安排消毒等事宜，過去每14日亦有接受新冠病毒檢測，曾於上月13日、29日分別檢測，「check完無事」。對於確診，何漢文說「做前線工作預咗，已好小心，無奈都中。我由去港泰老人院開始已十多日一驗」。
至於東九龍居民委員會已有另一職員確診，何漢文稱有關會址已大消毒，本周後期會安排所有職員再接受檢測。
何漢文曾擔任3屆黃大仙區議員，他於去年區選中落敗。
新冠肺炎 相關報道：
獲檢測合約 中檢無醫務化驗所認可 負責推行子公司亦無 政府：伙合格化驗所提供服務
社交距離措施延7天 業界叫苦 梁子超：料延至少4周 貿然放寬恐疫情反彈
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 民建聯 何漢文 慈雲山 東九龍居民委員會 編輯推介