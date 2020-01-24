新冠肺炎｜民建聯前區議員何漢文確診　曾赴慈雲山上月兩度檢測均「無事」 (17:22)

何漢文接受《明報》查詢時透露，現於聯合醫院留醫。他稱，曾於上月29日，與一名其後於上周六（1日）確診的東九龍居民委員會職員開會，他上周六亦曾到慈雲山，至周日（2日）出現發燒、咳等病徵，故到醫院檢測。

何漢文表示，現時身體狀況尚好。他稱慈雲山港泰護老中心有限公司爆發感染群組後，他有協助安排消毒等事宜，過去每14日亦有接受新冠病毒檢測，曾於上月13日、29日分別檢測，「check完無事」。對於確診，何漢文說「做前線工作預咗，已好小心，無奈都中。我由去港泰老人院開始已十多日一驗」。

至於東九龍居民委員會已有另一職員確診，何漢文稱有關會址已大消毒，本周後期會安排所有職員再接受檢測。

何漢文曾擔任3屆黃大仙區議員，他於去年區選中落敗。

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