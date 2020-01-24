新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單　多區街市上榜 (19:00)

○黃大仙區

黃大仙中心北館 翠園

○觀塘區

Megabox 茶木台式休閒餐廳

威利廣場 珠記冰室

○沙田區

新港城中心（3期） 海記魚蛋粥麵

新城市廣場 Shake Shack

新港城中心（4期）

顯徑商場

○深水埗區

長沙灣廣場 潮濠城酒樓

石硤尾商場

○油尖旺區

海港城 Amelia、唐人館

國際廣場 炊公館

K11 蓮苑

銀行中心廣場

旺角中心第1座 大家樂

旺角街市

荷李活商業中心

○屯門

新墟街市

○九龍城區

The Argyle 十字冰室

晴朗商場

九龍總區總部及九龍塘消防局暨救護站

紅磡市政大廈

潮樓 翠河餐廳

○東區

西灣河市政大廈

○西貢

都會駅 泰巷、豪宴酒家

都會駅會所

○荃灣

綠楊坊

○葵青區

榮芳街街市

北葵涌街市

○北區

上水屠房

○中西區

新景樓 讚記廚房

正街街市

西園

八達大廈 大快活

太古廣場

○元朗

悅品天秀酒店．元朗

同益街市

大橋街市

嘉湖海逸酒店

資料來源：衛生防護中心（截至8月3日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽