新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單　多區街市上榜 (19:00)

本港今（4日）新增80宗新型冠狀病毒確診個案，當中75宗屬本地感染。本文整理近7天（7月29日至8月4日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：今增80宗確診75宗屬本地感染 連續兩天單日雙位數增幅
○黃大仙區
黃大仙中心北館 翠園
○觀塘區
Megabox 茶木台式休閒餐廳
威利廣場 珠記冰室
○沙田區
新港城中心（3期） 海記魚蛋粥麵
新城市廣場 Shake Shack
新港城中心（4期）
顯徑商場
○深水埗區
長沙灣廣場 潮濠城酒樓
石硤尾商場
○油尖旺區
海港城 Amelia、唐人館
國際廣場 炊公館
K11 蓮苑
銀行中心廣場
旺角中心第1座 大家樂
旺角街市
荷李活商業中心
○屯門
新墟街市
○九龍城區
The Argyle 十字冰室
晴朗商場
九龍總區總部及九龍塘消防局暨救護站
紅磡市政大廈
潮樓 翠河餐廳
○東區
西灣河市政大廈
○西貢
都會駅 泰巷、豪宴酒家
都會駅會所
○荃灣
綠楊坊
○葵青區
榮芳街街市
北葵涌街市
○北區
上水屠房
○中西區
新景樓 讚記廚房
正街街市
西園
八達大廈 大快活
太古廣場
○元朗
悅品天秀酒店．元朗
同益街市
大橋街市
嘉湖海逸酒店
資料來源：衛生防護中心（截至8月3日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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