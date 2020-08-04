黃大仙車房爆炸3死技工誤殺案　辯方：被告跟老闆指示維修的士 (15:26)

被告黎駿豪（39歲）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。

辯方求情稱，被告中三畢業後修讀汽車維修學徒課程，之後在九巴工作12年，表現良好。事發後，被告身受重傷，女友仍對他不離不棄，兩人遂於2016年結婚，翌年誕下女兒。被告康復後仍努力工作，甚至身兼兩職，現任僱主、家人及朋友均稱他為人孝義，一直盡心盡力照顧家庭。

辯方律師表示，本案因上訴庭須就嚴重疏忽致誤殺罪的控罪元素作出裁決，致審訊延誤至今，被告5年來已承受極大壓力。辯方續稱，被告維修的士不是出於個人利益考慮，僅跟隨老闆指示，除非被告「劈炮唔撈」，可見被告有困難之處。但法官張慧玲則認為，車房過往一直進行類似的維修工作，被告明知沒有維修資格仍繼續做，相信他因過往沒有事故發生就「膽粗粗繼續做」，有「大安旨意」的心態。

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