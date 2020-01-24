立法會選舉｜謝偉俊：應被DQ而未被DQ者不可延任　田北辰：平衡社會觀感應原班人馬延任 (14:20)

謝偉俊指出，部分參選人報名時間較接近提名期尾聲，因選舉押後而中止選舉程序，選舉主任未能處理其提名是否有效，故尚未被DQ，他說這對在提名期較早報名的參選人不公道，對此感遺憾，認為應一視同仁，完成整個程序。

港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰則在同一節目表示，最好原班人馬延任一年，其間不要處理新項目，除非是緊急或恆常，如財政預算案。他認為要平衡社會觀感，因今屆立法會積壓很多法案或撥款，部分具爭議性，若不是原班人馬、欠缺被選舉主任DQ的4人，就此通過任何法案或撥款的話，會在歷史上「留下一條尾」，被人質疑欠缺認受性。

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