新冠肺炎｜伊院威院各一82歲確診長者離世　本港累計40死  (13:49)

伊院發言人指出，病人有長期病患，她於7月9日因發燒及咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上5時29分離世。根據衛生防護中心資料，該病人生前居於慈雲山慈正邨正康樓。

威院發言人表示，病人7月19日被送到該院急症室，當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，至昨午3時10分離世。根據衛生防護中心資料，該病人生前居於牛池灣坪石邨金石樓。

兩間醫院發言人稱，院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

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