新冠肺炎｜伊院威院各一82歲確診長者離世　本港累計40死  (13:49)

【13:49更新】伊利沙伯醫院發言人今日（4日）公布，一名確診新型冠狀病毒的82歲女病人（個案1424）於早上離世。另外，威爾斯親王醫院發言人亦公布，一名82歲確診新冠病毒女病人（個案2094）於昨午（3日）離世。連同上述個案，至今共有40名新冠病毒確診病人於公立醫院離世。
伊院發言人指出，病人有長期病患，她於7月9日因發燒及咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上5時29分離世。根據衛生防護中心資料，該病人生前居於慈雲山慈正邨正康樓。
威院發言人表示，病人7月19日被送到該院急症室，當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，至昨午3時10分離世。根據衛生防護中心資料，該病人生前居於牛池灣坪石邨金石樓。
兩間醫院發言人稱，院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。
新冠肺炎 相關報道：
獲檢測合約 中檢無醫務化驗所認可 負責推行子公司亦無 政府：伙合格化驗所提供服務
社交距離措施延7天 業界叫苦 梁子超：料延至少4周 貿然放寬恐疫情反彈
相關字詞﹕伊利沙伯醫院 威爾斯親王醫院 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介