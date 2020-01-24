新冠肺炎｜內地方艙醫院支援隊派兩專家赴港　包括雷神山醫院「80後」設計師 (13:02)

中南建築設計院股份有限公司昨日（3日）在微信公眾號發文稱，7月29日接到國家衛健委組隊通知後，派出主攻醫院設計的「80後」設計師謝琥赴港，為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支持。謝琥曾參與武漢雷神山醫院、武昌方艙醫院等改造設計工作。

該公司亦在各方艙醫院原設計團隊的基礎上，組建涵蓋建築、結構、排水、電氣等骨幹設計團隊，加班展開「香港方艙」設計工作。

設計團隊總結之前參與21座方艙醫院設計的經驗，又針對香港亞博館自身特點，盡可能最少改變場館原有功能，運用高效快速的方式就設置場地、功能佈局、機電系統改造等方面提出設計方案。

支援隊中另一名赴港的建築專家，則是中信建築設計研究總院有限公司第七設計院的首席總建築師李黎。

（中南建築設計院股份有限公司微信公眾號/人民網）

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