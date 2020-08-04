內地先遣隊到訪太平工業園遇抗議 (15:02)

政府因應新型冠狀病毒爆發第三波疫情，早前向3間私營化驗機構採購服務為本地特定群組提供病毒檢測，其中一間是華大基因開設的華昇診斷中心。

中午近12時，華昇診斷中心董事長胡定旭乘坐私家車離開華大基因，約半小時後先遣隊亦離開，並轉到位於太平工業園的檢測中心。

太平工業園外有約10人舉牌抗議，大埔區議員文念志及陳振哲亦到場。文念志稱，單位業主已入稟高等法院，要求法庭頒令撤銷租約，並要求華昇診斷遷出單位，惟先遣隊今到場視察，形容是「殺我們一個措手不及」。

在太平工業園上班的陳小姐表示，不是要阻止政府抗疫，但工業園鄰近民居，保護措施不足，加上共用電梯，日常生活已受到嚴重影響，例如食肆拒絕送外賣到工業園，「人哋嚟一次都擔心，我哋日日喺度上上落落會好擔心」。

下午約1時半，廿多名警員到場稱現場的人違反限聚令，將會作出票控。約半小時後，先遣隊乘車離開工業園，轉到觀塘海濱道135號宏基資本大廈。