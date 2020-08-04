天氣｜天文台預測明日有驟雨及雷暴　隨後一兩日有陽光 (16:30)

【16:30】一道廣闊低壓槽正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。下午4時強烈熱帶風暴黑格比集結在杭州之東南偏南約50公里，預料向北或西北偏北移動，時速約22公里，橫過浙江至江蘇一帶，並逐漸減弱。
今晚（4日）及明日（5日）天氣預測多雲，有驟雨及幾陣雷暴。明日雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，吹和緩南至東南風，明日離岸風勢清勁。
展望周四初時有雷雨，隨後一兩日部分時間有陽光。
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫26.8度，相對濕度90%。
一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。上午8時，颱風黑格比集結在溫州以北約40公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，橫過浙江，並逐漸減弱。
本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴。最高氣溫約30度。吹微風。展望明日雨勢有時頗大及有雷暴，隨後數天驟雨逐漸減少。
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