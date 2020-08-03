新冠肺炎｜灣仔派遞局郵差確診　灣仔郵政局明起關閉兩日派遞服務暫停 (23:30)

確診郵差負責派遞大坑道福群道利群道

香港郵政指出，該郵差隸屬於灣仔派遞局，負責大坑道5-7、9A、11、50、50A、50C、52、52A、54、56號，福群道3-4、5、6、6A、11-12號及利群道2、3-4、5-6、7、9 A-D、12E、15-16號的派遞工作；灣仔派遞局並不對外開放，他最近一次上班日期為前日（1日）。該郵差今早因身體不適到診所求醫，並於晚上獲通知確診，目前該郵差正在家接受隔離，等候入院。

該郵差最近沒有外遊紀錄，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。有關工作地點會即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

香港郵政明日會派員到該郵差曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，以及於該些大廈張貼通告，以知會住戶及商戶相關情況。市民如有查詢，亦可於辦公時間內致電郵件派遞科熱線2723 3454。

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