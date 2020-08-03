立法會選舉押後｜政府︰大律師公會倡押後選舉14日不能解決問題 (22:44)

政府發言人表示，香港正處於應對新型冠狀病毒疫情的重要關頭，在嚴厲的社交距離措施下，候選人將不可能進行任何有意義的選舉活動，難以向選民介紹其政綱。嚴格的口岸管制措施亦令身在內地或海外的市民，基本上不可能回港投票。由於法律上、實際操作和時間上的局限，引入其他措施如額外投票日、郵寄投票或電子投票並不可行；因此，押後選舉的決定是為了保障公眾健康和保障所有已登記選民的投票權。

對於大律師公會稱，港府選擇提請全國人大常委會就押後選舉而產生的立法會任期問題作決定，做法違反法治社會中要求行政機關的行為有合法性及法律有確定性的原則，亦對香港的法治帶來衝擊，政府發言人重申，香港政區是中華人民共和國不可分離的部分，而全國人民代表大會是國家最高的權力機關，全國人民代表大會常務委員會有權處理香港推遲選舉所面對的憲制問題，港府不認為此舉會違反合法性及法律確定性的原則，或對香港的法治帶來衝擊。

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