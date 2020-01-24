涉訛稱與楊受成女兒熟絡騙取珠寶轉售　玉器商會駱偉泉等遭入稟追討3250萬元 (22:15)

3名原告分別是陳鎮遠、陳淑花、林素華；3名被告則為駱偉泉、由駱經營的宏翠珠寶有限公司、郭碧紅。

原告方在入稟狀透露，3名原告是表親，他們本身在廣州經營一間翡翠店，多年前認識駱偉泉，駱偉泉曾向3人聲稱與英皇集團主席楊受成的女兒很熟絡，並稱曾跟英皇有多次買賣交易。

3名原告信以為真，前年4月向駱偉泉供應4隻總值1000萬元人民幣的翡翠手鈪，以及總值1830萬元的一隻翡翠手鈪和一條由47粒玉珠組成的項鏈，予駱偉泉拿回香港轉售，雙方簽訂兩份買賣協議，並把兩批珠寶交給第三被告郭碧紅。

駱偉泉其後聲稱，英皇集團願意以3300萬元人民幣購入上述兩批珠寶，惟首、次原告上門追數時，駱偉泉只償還了550萬港元。原告之後再上門追討，發現再有約10名來自廣州的珠寶商追數，駱偉泉說所有珠寶都在郭碧紅手上。眾珠寶商抵達警署門外打算報警時，郭碧紅突聯同20人出現，並稱「誰不聽話就返唔到大陸」，眾人受驚終沒報警。

郭碧紅及後向原告繳付一張100萬元人民幣支票，但該支票不能兌現。原告遂入稟要求法庭裁決，原告才是珠寶擁有人，3名被告須向原告交還該些珠寶，或賠償3250萬元。

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