新冠肺炎｜機管局：機場保安及三跑工程承建商外判員工家人確診 (21:45)

機管局表示，接獲三跑道系統工程承建商「香港振華-中國交建-中交疏浚聯營公司」通知，其中一家外判商一名負責高壓旋噴樁的員工家人確診，已即時暫停其工作，外判商正安排曾與該員工接觸的員工接受病毒檢測，亦會清潔及消毒相關工地辦工室、鑽頭，以及接載員工往返工地的船。

機管局亦接獲機場保安有限公司通知，一名機場保安家人確診，該保安最後上班日為7月31日。機管局已安排清潔及消毒該保安的工作範圍，包括一號客運大樓8樓、6樓、3樓的檢查站及南面出境檢查大堂，機場保安有限公司亦會清潔及消毒有關員工曾使用的更衣室及附近範圍，並要求曾於7月25日至7月31日期間曾與該保安一同工作的職員接受病毒檢測。

該保安曾到機場的正斗粥麵專家及can.teen餐廳，正斗粥麵專家及附近範圍將清潔及消毒，can.teen則已於8月1日清潔及消毒。

新冠肺炎 相關報道：

康文署外判清潔工確診 於太平道遊樂場工作

香港入境澳門者明日6時起須提交72小時內核酸檢測報告

政府刊憲禁晚市堂食及二人限聚令等延至8．11

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽