立法會選舉押後｜范徐麗泰：沒人能為致更多人確診負責　押後別無他法 (20:45)

特首林鄭月娥邀請全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰到禮賓府，討論立法會「真空期」等問題。范徐麗泰表示支持林鄭月娥的決定，稱若選舉致更多人感染新型冠狀病毒，沒有人能為此負責，所以押後選舉是別無他法。
范徐麗泰表示，《基本法》第69條規定立法會4年一屆，指出林鄭月娥「必須」提請人大常委會尋求解決辦法，稱常委會可解釋或補充法例，「到底第69條，可否解釋成為延長一年？」倘若不能，她說也能從補充法例的方向討論。
至於是否須修改選舉制度，范徐麗泰憶述自己在去年區議會選舉中也需要排隊，認為本港選舉制度需更人性化、電子化。林鄭月娥回應稱，過去一年曾探討解決方法，稱這次是改變的契機，呼籲社會不要以陰謀論回應。
范徐麗泰表示，押後選舉是為了保障因疫情而未能投票選民的權利，政府沒有剝削任何人的選舉權，又稱「香港許多人認為你（林鄭月娥）做錯，但更多人認為你做對」，籲林鄭月娥不要將抹黑放在心上。她又說，有電台未能提供客觀的資訊，認為港府該清楚解釋政策，林鄭月娥則承認這方面有不足。
范徐麗泰又表示，現在的議員是「街頭戰士，身體接觸對他們來說不是問題」，指出立法會議員應深思議事規則。
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