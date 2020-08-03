新冠肺炎｜楊潤雄：學校可按原訂日期開學　面授課堂繼續暫停 (17:43)

教育局早前宣布，鑑於本港爆發第三波新型冠狀病毒疫情，全港學校將不早於8月17日開學。教育局長楊潤雄今日（3日）下午表示，全港學校可按其原先擬定的日期展開新學年，包括一般在8月開學的國際學校及幼稚園，以及於9月開學的中、小學，以及特殊學校，惟所有面授課堂及校內活動繼續暫停，學生須在家學習，直至另行通告。學校可以用網上課堂等模式授課，有關安排適用於補習社。
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楊潤雄表示，在家學習不單止網上學習，也有很多其他方式，亦不建議年紀太小的幼稚園學生使用電子產品。他建議，可以讓他們完成簡單的工作紙、勞作及閱讀。他表示，暫未見幼稚園出現倒閉潮，會考慮對幼稚園提供經濟上的紓緩措施。
從新學年開始，楊潤雄稱，學校自開學日起須保持學校開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校，校方須安排適當人手照顧，以及處理家長的查詢等。
楊潤雄又提到，小五呈分試有不少學校已呈交學生的分數，部分學校有跨境學童，尚未呈交評核，局方會與相關校方再商議如何處理評核，以免影響中一派位的工作。
至於中學文憑試（DSE）考生方面，考評局已把學生的校本評核工作量減少，至於是否減少科目的必修題，則交由考評局作專業考量。
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