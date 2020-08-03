裝修工人涉管有5發實彈　辯稱給他人打雀 (17:30)

報稱裝修工人的蘇志雄（54歲），被控在2016年8月某日，在香港無牌管有5發實彈。

控方案情指出，警員於2018年7月21日在深水埗，從男子陳東榮身上搜出一支霰彈槍及一發子彈，再在附近草叢搜出6發子彈。陳東榮承認7發子彈均屬他，其中5發由被告蘇志雄提供。

警員其後拘捕被告，被告在錄影警誡會面下表示，他在2016年透過表親認識「傻榮」，「傻榮」說想以子彈打雀。被告便到廣東找同鄉，同鄉送他5發子彈。被告之後經羅湖帶子彈回港，翌日給予「傻榮」。控辯雙方同意案情指出，涉事子彈性能良好，經化驗後沒在子彈尋獲被告指紋及DNA。

辯方反對控方把警員記事冊的被告口頭招認及錄影會面呈堂，稱被告在家中被捕時遭警員毆打，致面部受傷及甩牙，警員亦曾指示被告錄口供時應如何作答。案件明早（4日）續訊，其間被告獲准保釋。

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