港區國安法｜港府：已通知新西蘭暫停移交逃犯、刑事司法互助協定 (20:40)

【20:40更新】新西蘭7月28日宣布因應香港實施《港區國安法》，暫停與香港的引渡協議。中國外交部發言人汪文斌今（3日）在例行記者會上宣布，中方決定香港特區暫停與新西蘭的移交逃犯協定及刑事司法互助協定。港府晚上表示，今日已根據中央人民政府的指示，向新西蘭駐香港總領事館發通知，暫停履行香港與新西蘭的移交逃犯協定及刑事司法互助協定。
港府發言人稱，通過法律維護國家安全是國際慣例，新西蘭也有維護其國家安全和主權的法例，以及相關執行機制，如《情報及保安法》（Intelligence and Security Act）及《1961年罪行法》（Crimes Act 1961），但新西蘭卻以《港區國安法》為借口，單方面暫停與香港簽訂的移交逃犯協定，稱此舉屬雙重標準的政治操作。
外交部汪文斌表示，新西蘭的有關做法將對港司法合作「政治化」，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害香港特區與新西蘭開展司法合作的基礎，偏離司法合作維護正義和法治的宗旨，中方對此表示堅決反對。中國外交部此前已表示，香港特區將暫停與加拿大、澳洲、英國的司法互助協議。
（環球網/政府新聞處）
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