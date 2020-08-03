港區國安法｜港府：已通知新西蘭暫停移交逃犯、刑事司法互助協定 (20:40)

港府發言人稱，通過法律維護國家安全是國際慣例，新西蘭也有維護其國家安全和主權的法例，以及相關執行機制，如《情報及保安法》（Intelligence and Security Act）及《1961年罪行法》（Crimes Act 1961），但新西蘭卻以《港區國安法》為借口，單方面暫停與香港簽訂的移交逃犯協定，稱此舉屬雙重標準的政治操作。

外交部汪文斌表示，新西蘭的有關做法將對港司法合作「政治化」，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害香港特區與新西蘭開展司法合作的基礎，偏離司法合作維護正義和法治的宗旨，中方對此表示堅決反對。中國外交部此前已表示，香港特區將暫停與加拿大、澳洲、英國的司法互助協議。

（環球網/政府新聞處）

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