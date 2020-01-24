新冠肺炎｜今增80宗確診個案　Star Global群組再增5人染疫 (16:43)

張竹君表示，新增80宗確診「好似低少少」，但總體數字仍是很多，要觀察多數天才知道疫情的真正趨勢。

部分確診個案詳情：

．44宗為家庭群組感染

．明愛醫院內科及老人科24歲男醫生（個案3522）

．明愛醫院87歲男病人、大埔道兆善護老中心院友（個案3553）

．亞皆老街怡安閣直銷公司「Star Global」群組：再多5人確診，其中2人入住檢疫中心後確診。另外，尖沙嘴新文華中心2樓為另一個培訓地點，衛生防護中心會跟進及再作追蹤

．的士司機（個案3550）

．救世軍隆亨長者之家：100歲女子（個案3569）

．李鄭屋順寧道敬福護理院：再多兩人確診，分別為67歲男子（個案3584）、78歲男子（個案3585）；另有一人初步確診

．上水文錦渡缸瓦甫地盤群組：今增1人確診（個案3552），累計15人染疫

．上水屠房：增1名買手確診（個案3285），累計11人染疫

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，明愛醫院有25名醫護人員及32名病人被列為密切接觸者，須接受隔離，另有65名醫護人及97名病人接受病毒檢測，全部人檢測結果呈陰性。

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