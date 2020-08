新冠肺炎｜理大、澳門科大、內地院校合研疫苗初現成果　將作人體臨牀試驗 (15:20)

劉耀南表示,現時全球有200多個開發新冠病毒疫苗研究項目,當中理大及澳門科技大學團隊合作研發的疫苗已準備進入臨牀階段,「以超時速去做」,當中仍有技術問題要克服,但他稱,已掌握生產流程,短期內會與台灣及美國藥廠簽合約,籌備疫苗大量生產。一旦成功研發疫苗,會優先預留800萬劑供港澳市民使用。

劉耀南表示,研究團隊發現,以新冠病毒刺突(Spike)蛋白受體結合區域作靶點的重組疫苗,可令老鼠等動物產生抗體,情況有如「(病毒)未入屋前,先用香口膠套住條鎖匙(病毒),等佢(病毒)入唔到屋」,惟仍要繼續研究提高抗體數量及注射有效時間等技術問題。被問到生產成本,劉耀南只稱大量生產可令成本下降,又稱「價錢絕對有優勢」。

該項名為「以新冠病毒刺突蛋白受體結合域為靶點的重組疫苗誘導保護性免疫力」(A vaccine targeting the RBD of the S protein of SARS-CoV-2 induces protective immunity)的研究,近日已於國際著名學術期刊《自然》上發表。

