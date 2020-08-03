新冠肺炎｜收集箱爆滿檢測樣本跌落地　盈健：日後會更謹慎小心 (16:00)

盈健醫療集團回覆查詢表示，前線同事收到客人提醒後，已即時跟進及處理，收集點同事亦再三確認樣本已全部密封處理及存放妥當，盈健同時再次提醒各收集點的職員，按需要定時處理及清空樣本收集箱，以及繼續嚴格執行常規感染控制措施。對於今次事件引起大眾關注，盈健表示，日後處理樣本時會更為謹慎小心。

市民何先生今早9時50分到港鐵調景嶺站的盈健醫療中心，為正懷孕的太太提交深喉唾液樣本。他說，太太上周五（7月31）看診時有咳，安全起見，醫生建議她進行檢測，並預約今早提交樣本。何先生說，該診所面積僅約80呎，甫步入診所已見樣本袋跌滿一地，「幾乎出咗診所，去到港鐵範圍。」他向護士查詢，護士稱「得架啦，照放啦，無人執架。」何先生遂按指示將樣本置入已滿瀉的樣本箱內。何先生說，當時診所內有兩人正向護士領取樣本瓶，另有4人等候看診，他擔心樣本跌在地上、未妥善存放，對正候診的人構成感染風險，而且樣本放置透明袋內，途經的人可清楚看見其個人資料，「好無保障」。他認為，以垃圾箱收集樣本做法奇怪、兒戲。

立法會前議員、新民主同盟范國威稱今早收到市民通知事件，已向涉事盈健醫療集團及衛生署了解，其後有當區區議員於正午前曾前往診所觀察，見到樣本收集箱情況已改善，樣本收集箱已蓋好，亦沒有樣本跌落地上。他表示，曾向衛生防護中心查詢，而中心職員回覆稱樣本收集瓶有指引規管，必須密封好，但樣本收集箱則沒有指引規管，范國威認為，情況並不理想。