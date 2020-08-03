擺街站被警疑非法入境查身分證　科大博士生入稟指《入境條例》違憲 (15:00)

申請人為香港輔助教研人員工會榮譽顧問吳嘉倫，答辯人為警務處長。入稟狀稱，申請人與工會成員於勞動節在紅磡港鐵站外設街站，呼籲他人成立和加入工會，其間被4名軍裝警員查問街站詳情，警員同時為街站拍照，其後離開。

入稟狀指出，警員突然折返，聲稱他們需記錄成員的個人資料，要求他們出示身分證，又稱沒懷疑工會成員犯法，但堅持有關要求。

申請人致電律師朋友索取法律意見後，警員18864突然表示，懷疑申請人為非法入境者，要求對方出示身分證。當申請人打算再致電律師朋友時，警員稱申請人正妨礙警員執行職務，並向他發出3次警告。由於申請人擔心遭警員用武力制服，遂應警員要求照辦。警方其後回覆申請人的查詢時指出，涉事警員當時正行使《入境條例》，要求申請人出示身分證。

申請人質疑，警員的真正目的只為記錄工會成員的個人資料，而非懷疑申請人為非法入境者，又質疑警員根本沒證據支持相關指控，認為警員的做法屬非法和不合理。

申請人另質疑，《入境條例》相關條文容許執法者進行與入境管制無關的工作時，仍可要求對方展示身分證明文件，做法與《基本法》保障居民人身自由不受侵犯，以及在港享有遷徙自由的條文有矛盾之處，認為有關條文違憲。

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