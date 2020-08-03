擺街站被警疑非法入境查身分證　科大博士生入稟指《入境條例》違憲 (15:00)

科大博士生於勞動節與香港輔助教研人員工會成員在紅磡港鐵站外設街站期間，遭4名軍裝警員要求出示身分證，以記錄他們的個人資料。博士生致電律師朋友索取法律意見後，警員涉改口指懷疑博士生為非法入境者，要求他立即出示身分證。博士生不滿有關做法，上周五（31日）入稟高等法院，要求法庭裁定有關法律條文違憲；或裁定警員行使《入境條例》要求市民出示身分證明文件時，只可與入境管制的目的有關。
申請人為香港輔助教研人員工會榮譽顧問吳嘉倫，答辯人為警務處長。入稟狀稱，申請人與工會成員於勞動節在紅磡港鐵站外設街站，呼籲他人成立和加入工會，其間被4名軍裝警員查問街站詳情，警員同時為街站拍照，其後離開。
入稟狀指出，警員突然折返，聲稱他們需記錄成員的個人資料，要求他們出示身分證，又稱沒懷疑工會成員犯法，但堅持有關要求。
申請人致電律師朋友索取法律意見後，警員18864突然表示，懷疑申請人為非法入境者，要求對方出示身分證。當申請人打算再致電律師朋友時，警員稱申請人正妨礙警員執行職務，並向他發出3次警告。由於申請人擔心遭警員用武力制服，遂應警員要求照辦。警方其後回覆申請人的查詢時指出，涉事警員當時正行使《入境條例》，要求申請人出示身分證。
申請人質疑，警員的真正目的只為記錄工會成員的個人資料，而非懷疑申請人為非法入境者，又質疑警員根本沒證據支持相關指控，認為警員的做法屬非法和不合理。
申請人另質疑，《入境條例》相關條文容許執法者進行與入境管制無關的工作時，仍可要求對方展示身分證明文件，做法與《基本法》保障居民人身自由不受侵犯，以及在港享有遷徙自由的條文有矛盾之處，認為有關條文違憲。
其他報道：農地違規建化工廠 釘牌年半未執法 議員居民批縱容 地署：短期內行動
其他報道：常撰文評時政 獨媒創辦人 嶺大葉蔭聰未獲終身合約料明年離任