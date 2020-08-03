新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (18:50)

○黃大仙區

慈雲山中心

華基大樓

黃大仙中心北館 翠園

○觀塘區

億京中心

麗港城商場 一粥麵、大快活

安達商場

Megabox 茶木台式休閒餐廳

○沙田區

萬佛寺

顯徑商場

新城市廣場 Shake Shack

新港城中心（3期） 海記魚蛋粥麵

新港城中心（4期）

○深水埗區

美孚新邨 美心 MX

長沙灣廣場 潮濠城酒樓

石硤尾商場

○油尖旺區

銀行中心廣場

恒成大廈

鴻都大廈 泰妃雞

旺角新城 紅茶

旺角街市

旺角中心

K11 蓮苑

海港城 Amelia、唐人館

國際廣場 炊公館

○屯門

新墟街市

大興商場

○九龍城區

怡安閣 直銷公司 Star Global

One Victory Peko Peko Eatery

晴朗商場

潮樓 翠河餐廳

紅磡市政大廈

九龍城廣場

The Argyle 十字冰室

○灣仔區、東區

卓信商業大廈 祥興記上海生煎包

漁灣街市

康怡廣場

○大埔

大埔超級城B區

寶湖道街市

大埔綜合大樓

大元商場

○西貢

都會駅 泰巷、豪宴酒家

都會駅會所

○荃灣

悅來酒店 砂煲兄弟

香港港安醫院－荃灣

悅來坊 籽苗葉泰國餐廳

荃灣廣場

○北區

上水屠房

花都廣場 九龍冰廳

聯和墟街市及熟食中心

○中西區

西營盤社區綜合大樓

八達大廈 大快活

太古廣場

○元朗

嘉湖新北江商場

天澤服務設施大樓

同益街市

大橋街市

嘉湖海逸酒店

元政路12號 光明英來學校

資料來源：衛生防護中心（截至8月3日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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