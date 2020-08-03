工程師近警總管有噴漆及模板等罪脫　官：不排除涉案物品製文宣 (14:45)

被告陳文灝（34歲）報稱工程師，否認於2019年11月2日在灣仔軍器廠街及駱克道交界，保管兩罐噴漆、一個模板及兩對沾有油漆污迹的手套。被告被裁定罪脫後，繃緊的面孔隨即展露笑容，散庭後與親友逐一相擁。

警員邵良智在庭上憶述，當日他以防暴警裝在警總正門外執勤，看到被告向其方向走近，其間被告有「迴避嘅眼神」及刻意在兩米闊的行人路貼牆而行，「好似想避開警察」，遂截查被告，並在其袋內搜出涉案物品。

辯方結案陳辭時稱，被告管有的A4紙張大小的模板刻有英文字「resist」及傘形圖案，極其量只能指被告用以製作文宣，把模板內容用噴漆噴在衣物、木板等地方上，又形容涉案物品只是「美術用品」。

裁判官何俊堯裁決時同意辯方說法，認為示威者舉起旗幟或標語等文宣屬常見情況，不能排除被告用涉案物品製作此類文宣的可能，亦沒證據顯示被告曾參與附近示威，或案發地點附近有財產遭噴漆損毁，在疑點利益歸於被告下，裁定被告罪名不成立。

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