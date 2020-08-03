男文員涉用消防喉射警　辯稱因被噴胡椒噴劑而誤射警長 (14:15)

案件將於8月13日裁決。被告吳日勤（30歲）報稱文員，否認於去年11月4日在尚德邨尚智樓尚德巴士總站外襲擊警長A。被告警誡下聲稱「我噴水，唔係噴警察，係噴空氣啫」。

隸屬東九龍衝鋒隊的警長A供稱，身穿防暴裝的他當晚奉命到場處理集結，在尚德巴士總站外設立防線期間，看到相距20米的被告走近防線，同時大叫「射死我呀」，並撿起地上的消防喉，面向防線開喉射水。A警告他停止，但被告依然走近並大叫「死黑警」，A於是手執胡椒噴劑衝前，欲作出警告時，遭被告用水喉射中，A遂向被告兩度施放胡椒噴劑，最終將他制服拘捕。

辯方播放兩段由傳媒拍攝的片段，稱A當時衝前，被告曾提高水喉迴避A；當A以胡椒噴劑射向被告，被告受襲後自然反應放下消防喉，才致A被水射濕，但A否認此說法。

A作供完畢後，裁判官裁定表證成立。辯方結案陳辭時表示，若非A衝前，水花未必會襲擊到A；又稱雖然被告對警員不滿，但不構成襲擊的惡意意圖。

相關報道：兩男涉將軍澳襲警今提堂 裁判官質疑控罪書警身分匿名（2019年11月5日）