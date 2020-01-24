立法會選舉｜曾鈺成︰人大常委或列「真空期」議員延任條件　需由本港法院裁決能否延任 (13:25)

特首林鄭月娥早前宣布，基於新型冠狀病毒疫情嚴峻，決定將原定9月6日舉行的立法會選舉押後一年舉行。多名民主派議員被選舉主任DQ（取消參選資格），被質疑能否在立法會「真空期」繼續履行議員職責。立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成今早（3日）出席港台節目，預計人大常委會並不會指名道姓說哪些議員不能延任或可以延任，但可能會列出所需條件，最終需要香港法院裁決。
曾鈺成認為「真空期」最簡單做法是現任議員延任一年，建議立法會這一年「真空期」可根據《立法會條例》第11條召開緊急會議，但政府可能感到不理想，因會造成過多以「緊急會議」形式舉行的會議。
全國人大常委譚耀宗今在商台節目表示，因4名現屆議員被指不符合參選資格，如果讓他們延任存在矛盾，他亦不敢說人大常委會一定會同意特首或特區政府的說法，即是議員被DQ及延任事宜，兩者未必會分開處理，亦不一定會「算數」容讓4人延續任期。
被問及特首林鄭月娥及政務司長張建宗稱延後選舉沒有政治考慮，曾鈺成稱「梗係冇人信」。他強調「要保證這一年的延期要做得其所」，不論疫情嚴重與否都可進行選舉，建議政府應研究疫情下仍能投票的國家的做法。
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