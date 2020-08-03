留家抗疫｜康文署健體運動短片　鼓勵市民留家做運動【有片示範】 (09:15)

示範短片中的健體運動簡單易學，適合不同年齡和能力的人。短片分為適合所有人參與的有氧運動、適合親子互動的體能活動、讓長者增加關節靈活度的活絡舒筋操、年輕人喜愛的嘻哈健體舞、適合中年人的健體練習等。

「全城大合『拍』」──透過節奏式有氧運動，可以提升心肺耐力、肌肉適能及神經肌肉功能。youtu.be/VfxtfoTvBZQ

循環訓練──多元化體適能訓練模式，在特定時段內順序完成一連串預設動作，可以提升心肺耐力、肌肉適能，以及消耗多餘脂肪，特別適合年輕男女及運動愛好者參與。youtu.be/SFD8dtnafBs

親子求「球」奇──這是專為家長和學前兒童設計的親子互動運動，集健體練習與體適能遊戲於一身，有助促進親子間關係，加強學前兒童核心肌群穩定性、手眼協調能力及柔軟度。youtu.be/7ZGaAnp37NU

盛夏蹦蹦跳──透過小跳欄或任何長形物品，進行一連串踏跳、跨跳、開合跳和俯撐等健體練習，既考驗小朋友肌力、靈敏度和協調，亦鼓勵他們勇於接受挑戰。youtu.be/6EQMWxQY_yM

嘻哈健體舞──Hip-hop不只是街舞，亦是健體運動，屬於有氧運動，除了可以鍛煉心肺功能，亦講求柔軟度及肢體神經肌肉協調。youtu.be/GAy-JyEhul8

把握「肌」會──利用壺鈴進行阻力訓練，有助增强肌力、肌耐力。阻力訓練有助促進代謝健康、提升基礎代謝率，對管理體重極其重要。適合年輕或中年男女參與。youtu.be/3eRkm7G88X4

活絡舒筋操──長者及慢性病患者可透過這套活絡舒筋操，增加關節靈活度，伸展筋骨。youtu.be/B0gLkxLMKgI

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