新冠肺炎｜仁安醫院醫生確診料社區感染　明愛醫院增一病人初步確診 (19:26)

．仁安醫院一名醫生確診（個案3425），該醫生於病發前3天起沒有上班，相信屬社區感染。

仁安醫院發言人表示，該醫生有同住家人於7月27日確診，而該醫生自當日起無再上班，醫生曾於7月28日接受新冠病毒測試，呈陰性反應。

．明愛醫院一名內科醫生昨（1日）初步確診，院方為病房職員及病人作病毒檢測，一名87歲男病人初步確診，他原居住於大埔道兆善護老中心，7月23日因氣促及心臟功能不正常入院，初時需要氧氣協助呼吸，一度情況嚴重，7月31日曾接受高濃度氧氣，而他接觸醫生前已出現肺花。

病房早前先後有兩名病人於7月25及26日確診（個案2604及2688），由於確診病人住在不同病格，3名病人之間無接觸，相信該醫生與病人非互相傳染，很大可能於社區感染；該病房已停止接收新症及病人出院。

另外，有3名醫生曾與該名初步確診醫生一同吃飯，3人被列為密切接觸者，需要檢疫。

．紅十字會輸血服務中心一名於京士柏總部工作的機電署職員初步確診，他於機房工作，無接觸血液製品，最後上班日為7月31日。

新冠肺炎 相關報道：

應否全民檢測？ 袁國勇：需議成本效益、可行性

本港今增115宗本地確診 Star Global直銷群組多7人染疫

94歲確診翁離世 港累計34死