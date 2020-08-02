新冠肺炎｜內地核酸檢測支援隊先遣隊員抵港【短片】 (17:40)

先遣隊隊員到達酒店前，政制及內地事務局長曾國衞、食物及衛生局長陳肇始、兩名中聯辦代表，以及工聯會立法會議員麥美娟、民建聯立法會議員陳恒鑌亦有到場。

麥美娟表示，希望支援隊可配合港府的防疫工作，提高檢測能力，識別隱形患者。她亦說，隊員稍後會與有關部門會面討論下一步工作，未知其他詳情。陳恒鑌表示，7名先遣隊員為廣東省醫院主力做檢測的抗疫專家，將在實驗室工作，提升本港檢測能力，7人先來港做對接工作，今日稍後會與政府部門會面，另亦會與華大基因及其他檢測機構合作，加大運作能力。

而據內地媒體《北京日報》報道，核酸檢測支援隊的隊長是廣東省衛健委二級巡視員余德文，他曾任廣東省支援武漢醫療隊總指揮。

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