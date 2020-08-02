新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (19:57)

○黃大仙區

鳳德商場 大家樂、翠河餐廳

香港九龍貝爾特酒店

慈雲山中心

華基大樓

黃大仙中心北館 翠園

○觀塘區

麗港城商場 一粥麵

○沙田區

新城市廣場 Shake Shack

新港城中心（3期） 海記魚蛋粥麵

新港城中心（4期）

○深水埗區

天悅廣場

美孚新邨 美心MX

長沙灣廣場 潮濠城酒樓

石硤尾商場

○油尖旺區

新港中心 大食代

海港城

K11 蓮苑

海港城 Amelia

海港城 唐人館

國際廣場 炊公館

○屯門

建生邨商場

寶田商場

新墟街市

○九龍城區

翔龍灣廣場

愛民街市

香港浸信會醫院

九龍城廣場

The Argyle 十字冰室

○灣仔區、東區

樂軒臺

西灣河市政大廈

鵝頸街市

漁灣街市

康怡廣場

○大埔

慈山寺

○西貢

都會駅 泰巷

都會駅 豪宴酒家

都會駅會所

○荃灣

香港港安醫院－荃灣

○北區

上水屠房

○中西區

安蘭街 Ryota Kappou Modern

八達大廈 大快活

太古廣場

資料來源：衛生防護中心（截至8月2日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽