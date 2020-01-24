立法會選舉｜譚耀宗︰贊成人大常委會處理真空期問題　被DQ議員續任與否有「尷尬位」 (13:56)

特區政府以新型冠狀病毒疫情嚴峻為由，宣布推遲立法會選舉一年，衍生的立法會「真空期」將由人大常委會決定如何處理。全國人大常委譚耀宗今早（2日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，贊成在本周六（8日）開幕的人大常委會上處理，稱問題不算「太複雜」，因不涉及訂立法例。被問來年的立法會應否處理《基本法》23條等具爭議的問題，他認為一年內處理有難度。
至於有現任議員參選時被DQ（取消資格），譚耀宗稱續任與否有「尷尬位」，「被選舉主任視為不符合參選資格，但之後又繼續保留（議席），尷尬位就在這裏」，他稱這是常委會要考慮的問題。對於政府認為議員遭DQ與其現任立法會工作無關，譚耀宗回應稱，「這是特區政府的想法」，稱常委會要再開會討論，認為眾人需尊重常委會的決定。
對於未來可能要在疫情下選舉，譚耀宗認為選舉機制需要修改，例如在票站內以電子方式投票；在內地設立票站，供內地港人投票；郵寄投票；為長者設立「關愛隊」，縮短排隊時間。
被問到如果設立郵寄等海外投票方式，選民是否符合「通常居住」的定義，譚耀宗回應稱大灣區不能當作「海外」，「一河之隔，走過去便是了」，並稱社會已改變，選民資格的定義也需再考慮。選舉管理委員會早前未有接納建制派要求設立「關愛隊」，譚耀宗稱如建議合理，各組織應該從善如流，選管會如不考慮便「有些官僚」。
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